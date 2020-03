Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Viele Ungewissheiten

Die Ruhe, die gerade im Saale-Holzland wie in ganz Deutschland einkehrt, mutet gespenstisch an. Freizeiteinrichtungen sind dicht, Behörden für Besucher ab Montag ebenso. Schulen und Kindergärten schließen. Busse fahren in Kürze nach Ferienfahrplan. Das öffentliche Leben findet kaum noch statt. Gut so, wenn auf diese Weise die sich ausbreitende Corona-Pandemie gebremst werden kann.

Aber die drastische Vorsorge geht mit vielen Ungewissheiten einher. Wie lässt sich die Kinderbetreuung zu Hause regeln? Gibt es Entschädigung bei Verdienstausfällen für Mitarbeiter und für Unternehmer? Von Staats wegen sind erste Vorkehrungen getroffen. Wie schnell sie kommen und ob sie ausreichen, wird sich zeigen. Doch die Krise bringt auch Kreatives hervor. Studenten, die nicht zur Uni dürfen, bieten in sozialen Netzwerken Hilfe zur Kinderbetreuung oder für ältere Menschen beim Einkauf an. In Eisenberg hat sich eine Facebook-Gruppe zur Kinderbetreuung gegründet. Und bei einer Radtour oder einem Spaziergang in Wald und Flur gerät wohl niemand in gesundheitliche Gefahr. Vor allem gut zu wissen, dass die Waldkliniken ihre Aufgabe als medizinischer Grundversorger im Landkreis wahrnehmen und Corona-infizierte Patienten versorgen werden. Mit Besonnenheit und der Gewissheit, dass vorgesorgt ist, lässt sich auch diese Krise überstehen.