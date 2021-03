Meine Meinung: Voreilige Versprechen

Katja Dörn über Frust in der Pandemie.

Der Saale-Holzland-Kreis muss sich mal wieder an Jena messen lassen. Während in der großen Schwesterstadt seit einer Woche Testzentren des Deutschen Roten Kreuzes geöffnet haben, beginnt man im Kreis erst mit Gesprächen mit dem DRK. Außerdem fehle ja noch eine Landesregelung, heißt es. Das mag in Teilen richtig sein, es lebe der Föderalismus. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der vollmundig die kostenlosen Antigen-Schnelltests versprach, schiebt den Ländern die Verantwortung zu. Aber mit schnellerer Eigeninitiative könnte der Kreis schon glänzen.