Meine Meinung: Was weg ist, ist weg

Beliebt sind Hindernisse auf Straßen bei Autofahrern nie. Egal wo und wie sie aussehen. An die Fahrbahn-Schwellen in der Biberacher Straße in Eisenberg hat man sich gewöhnt: Tempo 30 ist ohnehin nur erlaubt, und vor den Huckeln muss man eben abbremsen und mit etwa Tempo 10 sein Auto gemächlich darüber rollen lassen. Dann passiert dem Auto nichts, wenn es nicht gerade bis auf Fahrbahnniveau tiefer gelegt ist. Mancher meint allerdings, den Schwellen ausweichen und mit den rechten Rädern hart am rechten Fahrbahnrand langschrammen zu müssen. Dann sind tief liegende Gullydeckel natürlich eine Gefahr. Doch hat das Auto in der Schnittrinne eigentlich nichts zu suchen. Die Diskussion um die Schwellen, die es seit Jahren geben soll, sind allerdings erst recht kurzfristig wieder laut geworden. Nun hat es die Stadt eilig und will abbauen. Wie es mit der Verkehrsberuhigung im Wohn- und Kindergartengebiet weitergehen soll, steht auf einem anderen Kalenderblatt. Dabei müsste die Stadt, die aktuell an ihrem Lärmaktionsplan arbeitet, peinlich genau darauf sehen, dass dort, wo Ruhe herrscht, nicht neuer Lärm von durchbretternden Autos einzieht. Auf die Debatten im Stadtrat darf man sehr gespannt sein.