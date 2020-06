Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Wenn das Volk murrt

Schaut man sich Stimmverhalten und Stimmverhältnis im Kreistag an, kann man sich eigentlich die Teilnahme sparen, denn Pläne der Kreisverwaltung sind oft a priori beschlossene Sache. Eigentlich. Denn dann hätte man am Mittwoch den lauten Protest von Martin Klemm und Dietmar Schmidt verpasst, die singend gegen den Umgang der Verwaltung in Bad Klosterlausnitz und des Landratsamtes in Immobiliengeschäften zu Felde ziehen. Diesmal sogar mit reichlich Publikum, da die Sitzung nicht wie üblich im Kaisersaal, sondern wegen der Corona-Hygiene-Regeln mitten in der City im größeren Stadthallensaal stattfand.

Mehr als lautes Murren war diesmal das Vorspiel zur Sitzung. Die Fraktion Linke/Grüne hatte es nur per Gerichtsbeschluss geschafft, einen Antrag zur Flüchtlingsthematik auf die Tagesordnung zu bringen. Der stand nach dem Eilentscheid tatsächlich drauf, ziemlich am Ende und kaum mit der Chance, ob der begrenzten Sitzungszeit tatsächlich behandelt zu werden. Der Vorwurf der Rechtsbeugung und die Aufforderung an den Landrat, seinen Stuhl zu räumen, so er keine Lust mehr habe, waren dann doch polemische Höhepunkte.

Das alles sollte zu denken geben. Auch dem Landrat, dem zunehmend mehr eine Politik des Aussitzens nachgesagt wird. Dem Kreis dienlich wäre das nicht.

