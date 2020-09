Meine Meinung: Wer hütet dann die Ziegen?

Die Kommunalaufsicht sollte sehr genau hinschauen, ob der Beschluss zum Tiergartenzuschuss hinter verschlossenen Stadtratstüren in Eisenberg rechtens ist. Der Antrag wurde vor einem Jahr öffentlich gestellt. Die Überbrückungshilfe von 16.000 Euro, die die Stadt in diesem Jahr für ihr Aushängeschild zahlen will, ist im März öffentlich beschlossen worden. Jetzt, da es um das Rückgängigmachen der Zuschusskürzung zur Haushaltssicherung ging, wurden die Türen zur Ratssitzung zugemacht. Um den Schutz Dritter, also des Betreibervereins kann es nicht wirklich gegangen sein. Der hatte zuvor öffentlicher über die Finanznot berichtet. In der geheimen Sitzung war er nicht zu Wort gekommen. Vielmehr ging es wohl darum, dass der zu erwartenden Schlagabtausch unter Stadträten nicht an die Öffentlichkeit dringt. Und es steht unterschwellig im Raum, dass sich der Verein vor dem Kürzen der Zuschüsse eine goldene Nase mit dem Tiergarten verdient hätte. Das dürfte unwahrscheinlich sein. Schließlich wurde der Tiergarten in die Betreiberschaft des Vereins übergeben, damit die Stadt sparen kann. Etwa an Gehältern, die nicht nach Tarif gezahlt werden müssen. Kommt im nächsten Vierteljahr kein neuer Betreibervertrag zustande, steht die Frage: Wer hütet künftig die Ziegen im Tiergarten Eisenberg?

