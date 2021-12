Meine Meinung: Wertvoll für das Saale-Holzland

Angelika Munteanu über Förderung für den ländlichen Raum.

Um Zuschuss-Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen: Ja, auch EU-Förderung kommt letztlich aus Steuergeldern, die die Bürger hier bezahlt haben. Umso besser, wenn mit der Leaderförderung der Europäischen Union Geld zurückkommt ins Saale-Holzland.

Etwa 3,7 Millionen Euro sind es in der zu Ende gegangenen Förderperiode gewesen, die mehr als 100 Förderprojekten zu Gute gekommen sind. Auf diese Weise sind aus pfiffigen Ideen aus der Region wichtige Dinge für die Region entstanden, sei es die inzwischen mit einem Wurstautomaten ausgebaute Milchtankstelle in Königshofen oder die Direktvermarktung im Obstgut Triebe. Auch der geförderte Neustart für das historische Gasthaus „Zu den drei grauen Ziegenböcken“ gehört dazu. Damit ist ein Magnet wiederbelebt, der auch Gäste aus der Ferne anlockt und das Holzland mit seinen Offerten an Gastronomie und Tourismus über die Kreis- und Landesgrenze hinweg attraktiv machen kann.

Die Regionale Aktionsgruppe hat letztlich den Blick darauf, dass die Ideen, die mit EU-, also Steuergeldern verwirklicht werden, auch wirtschaftlich und nachhaltig sind. So ist es gut angelegtes Geld, von dem nicht nur der Empfänger, sondern der gesamte Landkreis einen Nutzen hat.