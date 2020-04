Meine Meinung: Wo ist die Grenze?

Auf die Zeit nach dem Sonntag warten viele mit Spannung. Bis zum 19. April gelten die Verfügungen wegen der Corona-Pandemie. Doch was wird die Zeit nach dem Lockdown bringen? Ein Leben wie vor der Pandemie wird es vorerst nicht geben können. Der Saale-Holzland-Kreis ist stolz darauf, dass er die weitere Ausbreitung des aggressiven Virus eindämmen konnte. Das Ergebnis von Schutz und weitgehend befolgten Kontaktverboten. Werden sie über Nacht aufgehoben, hat das Virus wieder beste Chancen zuzuschlagen. Nicht ohne Grund also hat der Landrat bereits dringend empfohlen, Massenveranstaltungen wie das im Holzland besonders beliebte Maibaumsetzen vorerst auszusetzen. Wann und wenn ja, welche Altersklassen wieder Schulen und Kindergärten besuchen dürfen, werden die Politiker sagen. Wo die Grenze zu ziehen ist, darüber streiten sich derzeit die Gelehrten. Und wie Unterricht und Pausenzeiten mit Distanz abgesichert werden können, ist bislang unklar. Für manche bietet der Lockdown aber auch Chancen. In vielen Kitas wurde saniert und gründlich Frühjahrsputz gemacht. Und das Eisenberger Fitnessstudio Elan blickt schon weit voraus und schafft neuen Platz für neue Kursangebote.