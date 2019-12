Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Zeit für Besinnlichkeit

Es ist erstaunlich ruhig gewesen am letzten Tag vor Heiligabend. Die Einkaufswut schien sich in Grenzen zu halten. Die meisten Geschenke sind offenbar besorgt, die meisten Kühlschränke schon gut gefüllt. Vielleicht stellt sich nun am Heiligabend endlich das ein, was Weihnachten bringen sollte: Zeit für Besinnlichkeit.

Denn – Hand aufs Herz – der Stress vor den Feiertagen ist meist selbstgemacht. Sicherlich, die möchte man feierlich gestalten, mit Geschenken für Verwandte und Freunde und mit einem kulinarischen Schmankerl auf der Tafel. Es gibt aber durchaus Menschen im Saale-Holzland, die dabei nicht vergessen, was wirklich wichtig ist im Leben. Die Familie von Evelyn Thater aus Eisenberg etwa lebt es vor: Mehrere Generationen unter einem Dach, jede in ihren eigenen vier Wänden, doch stets nah, um helfen zu können, wenn Hilfe Not tut. Auf das Miteinander besinnen sich die Eisenberger auch am Weihnachtsfest. Dazu gehört die Familie und dazu gehört ihnen das Friedenslicht – als leuchtende und wärmende Weihnachtsbotschaft.