Meine Meinung: Zeit wird’s

„Wir müssen in die Pötte kommen“, forderte jüngst im Bauausschuss der Sachkundige Bürger Karsten Trübger zum Umbau des Busplatzes in Eisenberg. Und dem Ausschussvorsitzenden Thomas Haase war wohl bewusst, dass es einen Beschluss braucht, um die Sache voranzutreiben.

Der ist nun gefasst. Zeit wird es. Denn in eineinhalb Jahren muss der zentrale Busplatz in der Kreisstadt barrierefrei sein. Aber die Baufahrzeuge sind noch lange nicht in Sicht. Dabei ist das Gesetz, das die Frist setzt, nicht erst gestern erlassen worden. In Kraft getreten war die Novelle mit der Regelung zur Barrierefreiheit zum 1. Januar 2013. Doch hat es Jahre gebraucht, bis das in Eisenberg angekommen ist.

Es ist auch schon wieder ein Jahr her, dass die Gestaltungsideen für den Platz von Erfurter FH-Studenten präsentiert wurden – ohne dass die Stadt danach zügig auf den Punkt gekommen wäre. Für große öffentliche Debatten um Architektenideen bleibt nun nicht mehr viel Zeit, wenn die Frist 1. Januar 2022 gewahrt bleiben soll.

Allerdings: Dabei, dass sich der Seniorenbeirat seine Meinung gebildet und die Händler dem Bürgermeister ihre kundgetan haben, kann es nicht bleiben. Denn die Hauptnutzer des zentralen Busplatzes in der Kreisstadt sind andere: Busfahrer, hauptsächlich Schüler, Berufspendler aus und nach Eisenberg und die Menschen aus den Dörfer rundum.