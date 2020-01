Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Auf ein Neues

Eisenbergs Postillion ist kurz vorm Wochenende bester Dinge: „Noch 363 Tage bis Silvester“, fügte er seinem Neujahrsgruß hinzu. Rechnen kann der Mann von der Post, dass dieses Jahr Schaltjahr ist, hat er beim Countdown bis zum nächsten Jahreswechsel nicht vergessen.

Der aber ist noch weit hin. In den ersten Tagen des neuen Jahres sind die Nachwehen des alten noch deutlich zu spüren. Die WDR-„Umweltsau“-Satire hat den Jahreswechsel gebraucht, um im Jahr 2020 auch ins Saale-Holzland zu schwappen. Eine Handvoll Damen hat sich am zweiten Tag des Jahres zu einer Mini-Spontan-Demo zusammengerottet, um durch Eisenberg zu ziehen. Ja, unterwegs habe es Resonanz gegeben. Die gute Viertelstunde Protestdemo auf dem Markt fand hingegen wenig Beachtung. Wie auch. Im Rathaus, wo ohnehin niemand Schuld an der Satire trägt, waren die Fenster dunkel und der Einkaufstrubel hielt sich nach Silvester angesichts geschlossener Bäcker, Fleischer und Boutiquen in Grenzen. Und so richtig schienen die Damen ohnehin nicht zu ihrem Protest zu stehen. Das Plakat, das besagt „Ich bin eine Oma und keine Umwelt-Sau“, trug ein Kind. Gut möglich, dass das Kleine keine Umwelt-Sau ist, eine Oma aber ganz bestimmt nicht.

Zudem, Umweltsau zu sein, ist keine Frage der Generationen. Der hinterbliebene Dreck von Silvester stammt weder nur von den Alten, noch nur von den Jungen. Oft waren es ganze Familien, die mitten auf Straßenkreuzungen die Raketen abgefeuert hatten. Alles okay in der Silvesternacht. Wenn der Dreck danach weggeräumt wird. In vielen Dörfern hat das wunderbar geklappt. Die Straßen in der Kurstadt Bad Klosterlausnitz etwa haben am Mittag des Neujahrstages wieder wie geleckt ausgesehen. In Eisenberg waren es vereinzelt Private vor der eigenen Haustür und ein Mann vom Bauhof auf dem Markt, die die Besen geschwungen haben. An vielen Ecken in der Kreisstadt stolpert man bis heute über die Reste von Silvesterböllern. Inzwischen haben sich die berüchtigten Hundehaufen hinzugesellt. Der Alltag hat wieder Einzug gehalten in Eisenberg. Das wäre mal Anlass für einen ordentlich Protest.