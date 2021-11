Meine Woche: Bewegende Erinnerungen

Martin Schöne über den Auftakt zum Trauermonat

Der November ist eigentlich als Trauermonat bekannt. Auch wenn es bis zum Volkstrauertag nur noch eine Woche ist und das Wetter der Jahreszeit alle Ehre macht, scheint die beherrschende Emotion des Monatsanfangs allerdings eher die Wut zu sein als die Trauer. Zumindest wenn ich mir die Kommentare in den mal mehr, mal weniger sozialen Netzwerken in Sachen Corona anschaue. Ich empfehle eine Abkehr vom digitalen Begleitrauschen bei Facebook, Telegram und Whatsapp und rufe in Erinnerung, dass es im echten Leben schon genug Herausforderungen zu bewältigen gibt. Nicht nur wegen der Corona-Entwicklung sondern auch aufgrund der ganz alltäglichen Erfordernisse des Lebens. Familie, Beruf, Freizeit – bei all den Einschränkungen, die es nun wieder hinzunehmen gilt, hilft es in der Regel kaum weiter, sich darüber unentwegt im Netz aufzuregen. Ich denke, es ist wichtig, sich von den gefühlt pausenlos schlechten Nachrichten nicht vereinnahmen zu lassen. Denn dazwischen gibt es stets die kleinen Lichtblicke, die man viel zu schnell übersieht.

Mich hat in dieser Woche vor allem der Besuch in einem Pflegeheim für Senioren mit Demenz in Eisenberg aufgebaut. Die Bewohner verpackten Geschenke für bedürftige Kinder in ärmeren Regionen der Welt. Das war nicht nur als liebevolle Geste gedacht, sondern erfüllte gleichzeitig einen therapeutischen Zweck. Denn über das Zusammensein, das Basteln und die stimulierenden Fragen der Betreuer kamen die Leute ins Reden. Es war einfach berührend, wie nach und nach Erinnerungen an schöne und schwierige Zeiten mit den anderen geteilt wurden. Es war ein kostbarer Moment, ein Moment der Zuversicht. Von diesem Gefühl lasse ich mich noch ein paar Novembertage lang begleiten.