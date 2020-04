Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Der Osterhase lebt noch

Ostereier wird es geben. Der Osterhase lebt. Auf der Straße von Eisenberg nach Gera ist er gesichtet worden. Blitzschnell war er über die Straße gerannt. Und dank einer Vollbremsung konnte er unbeschadet weiterrennen, um bunte Eier zu verstecken.

Die großen Feiern und Gottesdienste sind zwar abgesagt wegen der Corona-Pandemie. Mancher Ort wie Thiemendorf hat auf den Schmuck am Anger verzichtet. Denn den hätten die Bewohner nur mit vereinten Kräften gestalten können – was aktuell nicht erlaubt ist.

Doch muss Ostern nicht ausfallen. Glocken werden läuten, Posaunen und Trompeten erklingen. An festlichen Genüssen muss es nicht einmal bei denen, die keine Sterneköche sind, fehlen. Restaurants bieten den Festbraten zum Abholen an. Und im Kreis der eigenen Familie darf man sich noch immer auf die Suche nach versteckten Überraschungen begeben.

Das angeordnete Abstandhalten ist jedoch einzuhalten. Zwar hat die Polizei am Donnerstag die Saale-Holzländer gelobt nach ihrer kreisweiten Kontrolle ohne besondere Vorkommnisse. Doch fast zur gleichen Zeit kam ein Fazit der Ordnungsbehörden. Das sah nach Verstößen gegen Kontaktverbote und Quarantäne nicht ganz so löblich aus.

Ins Visier der Ordnungsbehörde ist auch das Gedenken an den Todesmarsch der Buchenwald-Häftlinge vor 75 Jahren geraten. Dem Eisenberger Steffen Much sind Geldbuße oder gar Freiheitsentzug angedroht, weil Vertreter von Linken und SPD am Sonnabend am Gedenkstein Blumen niederlegen wollen. Das Gedenken sei nicht öffentlich und nur je ein Vertreter beider Parteien werde kommen – in gebührlichem Abstand, sagt Much dazu.

Auch im Elstertal gibt es wegen des Gedenktagtages Knatsch. Crossen will am Montag die Kirchenglocken läuten lassen. Aus Sicht von Hartmannsdorf, wo ein Gedenkstein steht, purer Wahlkampf. Hartmannsdorf hat wegen der Pandemie seine Veranstaltung abgeblasen. Nun liegen Blumen am Stein – und tun dem Gedenken Genüge. Wie auch bunte Eier nicht vergessen lassen, dass Ostern ist.