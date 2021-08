Meine Woche: Ein Thema schlägt Wellen

Martin Schöne über die Bedeutung des Wählens vor Ort

Ein Thema hat in dieser Woche im Saale-Holzland-Kreis Wellen geschlagen: Es geht um die Bundestagswahl. Es wurde bekannt, dass im Zuge von Änderungen an der Bundeswahlordnung Bürger einiger kleiner Gemeinden der Region nicht mehr im eigenen Ort werden wählen können.

Der Hintergrund ist ein wenig kompliziert. Eigentlich ist vorgeschrieben, dass in Stimmbezirken mit weniger als 50 abgegebenen Stimmen nicht mehr selbst ausgezählt werden darf. Um eventuelle Komplikationen am Wahltag zu vermeiden, etwa durch den nötigen Transport versiegelter Wahlurnen in andere Orte, hatte der Kreiswahlleiter eine Alternativ-Lösung angeordnet, wonach Bürger aus Gemeinden mit weniger als 100 Wahlberechtigten in Nachbarorten wählen sollen. Wir haben die Liste der betroffenen Orte in dieser Woche abgedruckt.

Viele Menschen, mit denen ich sprach (Bürger, Verwaltungsbedienstete, Bürgermeister), halten die Veränderung schlicht für unnötig, oft gar unsinnig. Manche Punkte möchte ich hervorheben, etwa die mehrfach vernommene Befürchtung, es könne sich um einen Versuch der Gebietsreform durch die Hintertür handeln. Oder den Klima-Aspekt: „Anstatt eines Autos mit der Wahlurne sollen lieber Hunderte Bürger mit dem Wagen zur Wahl in den Nachbarort fahren?“ Auch die Barrierefreiheit wurde angesprochen: „Wählen sollte niedrigschwellig sein, auch für Menschen mit Einschränkungen.“ Der Kernpunkt aber befasste sich mit der Demokratie an sich: In Zeiten, in denen sich manche auf dem Land von Städtern fremdbestimmt fühlen (durch Wolf oder Windkraft), sei es kein gutes Signal, nun die Mitbestimmung in Dörfern zu erschweren.