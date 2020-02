Meine Woche: Eisenberg Helau!

So hoch ging’s doch nicht her mit dem Weiberfasching. Die meisten Krawatten zwischen Saale und Weißer Elster sind – so überhaupt welche getragen wurden – am Donnerstag unbeschadet an ihren Besitzern hängen geblieben. Und doch war die Woche völlig irre. Mal ganz abgesehen vom politischen Chaos im ministerpräsidentenlosen Erfurt. Aber in der fünften Jahreszeit haben ohnehin die Karnevalspräsidenten das Sagen und der Alltag im tiefen Holzland muss so oder so weitergehen.

So gar nicht alltäglich war es allerdings, dass zu Wochenbeginn Bauleute in Eisenberg auf Schildkrötenjagd gingen. Dem offenbar ausgebüxten Tier wird gerade die Lebensgrundlage entzogen, weil aus dem städtischen Schöppeteich das Wasser abgelassen wird. Damit ist das kleine Lebewesen über Nacht zur Bürgermeister-Sache geworden und hat Züchter in halb Ostthüringen in Bewegung gesetzt. Dem Tier geht es derweil im Eisenberger Tiergarten prächtig. Tierschützer und die große Fangemeinde in den sozialen Netzwerken sind beruhigt. Und – so hat der Tiergartenleiter Mathias Wiesenhüter am Freitag angekündigt – es wird alsbald ein Zuhause geben für „Schöppi“.

Ob Oliver Pocher nach Eisenberg kommt, ist mittlerweile ungewiss. Der jüngst zugereiste Veranstaltungs-Guru, der meint, das Kultur- und Wirtschaftsleben in der Kreisstadt des Saale-Holzlandes blitzartig auf Weltstadtniveau bringen zu können, hat sich für den Komiker eine größere Location als die Stadthalle ausgesucht. Im Kultur- und Kongresszentrum in Gera freute man sich diese Woche zwar auf einen Auftritt von Pocher. Nur weiß das Management des Komikers so gar nichts davon. Und das ist schon gar nicht mehr komisch.

Aber vielleicht kommt Oliver Pocher ja doch in die Stadthalle. Und zwar an diesem Samstag schon, wenn der EFC seine Faschingsgala dort feiert. Es wäre das Kostüm des Abends schlechthin, wenn einer der Narren als Pocher verkleidet auftauchen würde. Unsere Faschingsreporter werden’s erkunden. In diesem Sinne: Eisenberg Helau!