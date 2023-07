Meine Woche: Entspannung oder Action?

Über Skulpturen, Wein und Musik

Holzstaub fliegt durch die Luft und die lärmenden Geräusche von Motorsägen sind zu hören. Bereits seit einigen Tagen sind etliche Kettensägenkünstler in Rauschwitz zu Gange und lassen aus schnöden Holzstämmen beeindruckende Skulpturen entstehen.

Zahlreiche Werke stehen ganz im Sinne der griechischen Mythologie und stellen diverse Götter dar. Denn an diesem Wochenende ist es wieder soweit, mittlerweile zum 8. Mal wird in Rauschwitz zum Skulpturen-Rausch, einem Festival für Kettensägenkünstler aus aller Welt, eingeladen. Beim sogenannten Speedcarving entstehen hier am Samstag binnen von 45 Minuten Skulpturen aus Holz, die anschließend ersteigert werden können. Doch nicht nur Begeisterte der Kettensägenkunst werden an diesem Wochenende fündig im Veranstaltungskalender.

Auch Weinliebhaber kommen auf ihre Kosten. So startete am Freitag das 30. Pfälzer Weinfest in Bad Klosterlausnitz, das ganze Wochenende über wartet auf die Besucherinnen und Besucher hier ein umfangreiches Festprogramm an der Parkbühne im Kurpark.

In Laasdorf wird ebenfalls gefeiert. Hier wird im Rahmen des diesjährigen 700-jährigen Ortsbestehens die fertiggestellte Chronik vorgestellt.

In Hermsdorf wird zur Einweihung der neuen Holzbrücke über den Raudenbach geladen.

„Bach in Blue“ heißt es dagegen in der Klosterkirche Thalbürgel am Samstagabend beim Konzert für Musikbegeisterte.

Und dies ist nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten, die das Wochenende im Landkreis zu bieten hat. Da fällt die Wahl auf jeden Fall nicht leicht. Und für diejenigen, die sich nach Ruhe sehnen, bleiben immer noch Garten, Balkon oder einfach mal das Sofa zum Entspannen.