Meine Woche: Es lebe der Fortschritt

Über den Wandel der Zeit

Die Sache mit der Mitarbeiterin im Navigationsgerät scheint sich zu einer Fortsetzungsgeschichte zu entwickeln. Am Donnerstag hatte ich ganz sensibel angemerkt, dass die Künstliche Intelligenz im Smartphone öfter nicht wisse, was sie will, und jene, die ihr vertrauen, auf den Holzweg schicke.

Wobei Holzweg ein gutes Stichwort ist. Bereits einen Tag später hat sich die von mir Kritisierte gerächt. Meine teilweise Ortsunkenntnis gnadenlos ausnutzend, schickte sie mich ins Eisenberger Mühltal mitten durch den Wald. Hätte der Forstweg gleich zu Beginn wie ein Forstweg ausgesehen, wäre ich auf der Stelle umgekehrt. Doch so tappte ich in die Falle. Schon oft erwies sich der Weg durch den Wald letztlich als der richtige, deshalb folgte ich der Navigation arglos. Plötzlich rückte der Wald dichter an mein Auto heran, der Weg wurde schmal. Ich fuhr im Schritttempo über Steine und Wurzeln – Wanderer fanden Gott sei Dank noch genug Platz zum Ausweichen. Rechts von mir ging es steil nach oben, links steil nach unten. Der Weg führte fast nur bergab, Höhenunterschiede von gut 20 Zentimetern musste mein Auto überbrücken.

Auf diesen drei Kilometern ohne Wende- oder Rückfahrmöglichkeit verlor ich gut zwei Liter Wasser, und zwar Schwitzwasser! Endlich am Ziel Froschmühle angekommen, rutschte ich mehr aus dem Wald als ich fuhr. Meine Gastgeberin lächelte verschmitzt. Ja, das Navi habe schon manchen ihrer Besucher durch den Wald geführt, was ihr vollkommen unverständlich sei. Na, da sind wir ja schon zu zweit.

Schön ist, dass Fortschritt nicht überall so kompliziert ist. Während man zu meiner Jugendzeit in einer Jugendherberge lediglich sein Haupt zur Ruhe betten konnte, können Kinder von heute dort die schönsten Abenteuer erleben.