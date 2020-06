Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Woche: Fast wieder das pralle Leben

Ganz so ist es nicht, als ob nichts gewesen wäre. Der Mundschutz, der mit der Corona-Pandemie zum mehr oder weniger stylischen Accessoire aller geworden ist, baumelt weiterhin unter Kinnladen oder an Autorückspiegeln. Wo angesagt, ist er aufzusetzen. Aus Sicht mancher eher bizarr, weil es kaum noch Corona-Fälle im Saale-Holzland gibt. Wo also sollte man sich da anstecken? Oder ist es nicht vielmehr anders herum: Weil die Landbewohner gebührend Abstand haben (müssen) und Hygieneregeln einhalten, ist die große Welle des kleinen tückischen Virus hier ausgeblieben?

Die neue Corona-Warn-App, die auf so manchem Handy in Eisenberg und rundum ihren Platz gefunden hat, hat hier eher nichts zu vermelden. Denn es ist gerade kaum jemand da, der sich als infiziert outen könnte. Und dem einen, der am Samstag noch bei der Gesundheitsbehörde registriert und in Quarantäne ist, wird die Handy-App kaum begegnen.

Stattdessen hat das pralle Leben wieder an Fahrt gewonnen. Teils noch gebremst an Schulen und in Kindergärten. Und die großen Feste sind noch ein Stück weiter in die Ferne gerückt. Aber die Kommunalpolitik ist wieder dicke da – und versucht im Eiltempo aufzuholen, was über Wochen warten musste. Da ist es lähmend, wenn sich ein Gemeinderat wie jüngst in Crossen ums Protokoll der vorherigen Sitzung streitet. Nur weil es einem nicht in den Kram passt, dass Angaben des Bürgermeisters zu Spenden, die er dem Dorf gewidmet hat, purer Wahlkampf seien und in dem Papier nichts zu suchen hätten. Nur: Gesagt ist gesagt in einer Sitzung und die Protokollantin kann nichts anderes tun als niederzuschreiben, was der Tonbandmitschnitt abgespult.

Richtig Spannung verspricht die nächste Kreistagssitzung. Nur gut, dass auch für die Gerichte die Corona-Zwangspause beendet ist. Der Landrat wird wohl die Forderung zur Tagesordnung von Linken/Grünen aussitzen, auch wenn ihm die nächste Gerichtsinstanz nicht Recht geben sollte. So oder so zahlt den Streit am Ende der Steuerzahler.