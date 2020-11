Meine Herausforderung für diese Kolumne? Das eigentlich unausweichliche C-Wort nicht zu benutzen. Denn Sie kennen die Zahlen, Sie können die AHA-Regeln auswendig singen und Sie wissen, dass uns dieses Gespenst noch eine ganze Weile verfolgen wird.

Die Welt-Nachrichten boten diese Woche ja eine willkommene Ablenkung. Wer sich nun künftig Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika nennen darf, stand zwar noch nicht fest, als ich diese Zeilen geschrieben habe. Doch mit der Forderung, sofort die Auszählung der Wählerstimmen in den Staaten zu stoppen, in denen er gerade vorne liegt, hat Donald Trump mal wieder den Vogel abgeschossen. „Ich mach mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt“, singt Pippi Langstrumpf. Vielleicht ist Trump ja ein Astrid-Lindgren-Fan?

Die fünfte Jahreszeit wird in diesem Jahr wohl ins Wasser fallen. Sie wissen schon warum. Der Eisenberger Faschingsclub hat den 11.11. jedenfalls aus seinem Kalender gestrichen. Vielleicht tut es ja in diesen Zeiten Not, sich die Narrenkappe – oder ein Trump-Toupet? – aufzusetzen, um sich damit eine eigene Realität wie ein Luftschloss zu bauen: Der Wäscheberg vor der Waschmaschine? Der gehört dahin! Der Strafzettel hinter der Windschutzscheibe? Die Politesse hat sich mein Auto im Parkverbot nur eingebildet! Auf Seite 3 der OTZ klafft noch ein Riesenloch? Das ist Raum für die Notizen unserer Leser!

So ein bisschen rum zu blödeln, kann richtig befreiend sein. Der Weg zurück auf den Boden der Tatsachen wird dafür oft umso härter. Für die Freunde von Glühwein und Kräppelchen wird es auch mehr und mehr zur Realität, dass ein Schlendern über irgendeinen Weihnachtsmarkt immer unrealistischer wird. Eisenberg hat den Nachtweihnachtsmarkt abgesagt, will zusammen mit den Innenstadt-Händlern aber mit der „Eis-Weihnacht“ zumindest ein wenig weihnachtliches Flair in die Kreisstadt einziehen lassen. Der Handel vor Ort hofft dadurch auf ein wenig Extra-Umsatz – und der Paketbote auf ein paar Päckchen weniger.