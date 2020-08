Meine Woche: Was zu erwarten war

Im beschaulichen Saale-Holzland ist Corona zum Trotz wieder ein Stück Normalität eingekehrt. Die Sommersonne – auch wenn sie gerade für ein, zwei Tage Pause macht – lockt. Die Freibäder sind so voll wie es die Hygieneregeln zulassen. Der „Kleine Eisenberger Kultursommer“ will nach dem ersten Fehlstart nun an diesem Wochenende mit dem Mohrenraub an der Meuschkensmühle endlich aus den Startlöchern kommen. Mit Abstand und gegenseitiger Rücksicht stehen wieder Veranstaltungen, Vereinstreffen und Lesungen vielerorts auf den Programmen.

So gar keine Corona-Pause hat das Baugeschehen im Kreis. Schulgebäude wie die Turnhalle in Bad Klosterlausnitz werden erneuert. In Eisenberg läuft die Sanierung der Fernwärmetrasse auf Hochtouren, damit die neuen Stränge an die Wohnhäuser angeschlossen sind, ehe die Temperaturen wieder in den Keller gehen.

Doch die Ferienzeit hat in dieser Woche auch genau das gebracht, was – realistisch gesehen – zu erwarten war. Zwei Monate lang ist der Landkreis Corona-frei gewesen, zumindest soweit es dem Gesundheitsamt bekannt gewesen war. Jetzt, gut zwei Wochen vor dem Ferienende kommen die ersten Urlauber von ihren Reisen in fremde Länder zurück – das Virus im Gepäck. Und damit verbunden die Gefahr, dass es auch im Saale-Holzland wieder um sich greifen könnte. Die ersten beiden Infektionsfälle bei Reiserückkehrerinnen aus dem Landkreis hat das Gesundheitsamt in dieser Woche registriert. Es könnten mehr werden, je mehr Urlauber aus dem Ausland zurückkehren. Und je mehr Tests, die bei der Einreise nach Deutschland über Bayern gemacht wurden, ausgewertet sind. Die bayerische Testpanne bringt vermutlich noch ungeahnte Risiken mit sich. Allerdings: Aus einem Binnenbundesland wie Thüringen ohne Außengrenzen und mit nur einem Flughafen, der sogar jetzt erst eine Corona-Teststation erhalten soll, lässt sich bequem mit dem Finger auf den Nachbarfreistaat zeigen. Abstand und Rücksicht sind also weiterhin angesagt.