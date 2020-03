Florian Girwert ist Redakteur bei der Ostthüringer Zeitung in Eisenberg. Er kümmert sich oft um Wirtschaftsthemen und hört nicht nur in Unternehmen, dass die Dinge im Kreis mitunter zu lange dauern.

Meine Woche: Zeit für Fortschritt!

Man sollte meinen, es gäbe kein anderes Thema mehr als das Corona-Virus. Doch wahrlich: Wenn auch das öffentliche Leben an vielen Stellen fast eingeschlafen ist, werden doch weiter Entscheidungen getroffen, die unsere Zukunft betreffen. So hat zum Beispiel der Kreistag in dieser Woche beschlossen, dass über die Verwendung des zusätzlichen Geldes vom Land Thüringen nicht wirklich dringend gesprochen werden muss.

Zwar haben auch die Offiziellen des Kreises seit den Zeiten des Lieberknechtschen Sparkommissars Wolfgang Voß kaum einen Monat verstreichen lassen, um sich über die Unterfinanzierung des ländlichen Raums zu beklagen – und das zu Recht. Während das Land Überschüsse vorweist, sieht es in den Kommunen anders aus. Dutzende Millionen Euro haben sich als Sanierungsbedarf an den Schulen im Kreis aufgestaut. Manche Kreisstraße hat ihren Namen nicht verdient. Lange Listen schlummern in Schubladen Doch nun verkündet der Landrat, die zuständigen Ausschüsse hätten alle Zeit der Welt, sich damit zu beschäftigen. Die Baufirmen im Land – Corona hin oder her – können sich vor Aufträgen kaum retten. Im Wochenrhythmus beklagt jemand steigende Baukosten. Ob abwarten da der richtige Weg ist? Während das Investitionspaket für die Kommunen im Landtag parteiübergreifend beschlossen wurde, hat man im Kreistag entlang von Parteigrenzen beschlossen, das noch vor Wochen als dringlich gesehene Hilfspaket für die Kommunen auf die lange Bank zu schieben. Hier wäre Führung gefragt: Hätte man hier nicht einfach einen Plan auf Basis einer vorhandenen Prioritätenliste aus der Schublade ziehen können? Leider schließt das an andere Probleme an. Beim Breitbandausbau schafft man es seit Jahren nicht, reichlich vorhandene Förderung zu verbauen und sucht die Schuld dafür gerne mal beim Land, während in anderen Kreisen längst gebaut wird. Auch die Wirtschaftsförderung darbt, so dass zum Beispiel in Hermsdorf die Unternehmer-Initiative Tridelta Campus einspringt und zusammen mit der Stadt den Standort vermarktet. Wahrlich, es gibt viel zu tun. Auch jenseits von Corona.