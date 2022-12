Meinung: Ab an die frische Luft

Über ein gelungenes Schulprojekt

Pünktlich zum Wintereinbruch hat die Weißenborner Grundschule ein neues Vogelhäuschen geschenkt bekommen. Nicht nur für die einheimischen Vögel wie Amsel, Blaumeise, Rotkehlchen und Co., die hier auf Futtersuche gehen, ist das eine tolle Sache, sondern auch für die Schülerinnen und Schüler, die sich künftig um das Häuschen kümmern.

Ist doch der Schulgartenunterricht im Freien, in Bewegung an der frischen Luft gerade nach den vergangenen Corona-Jahren mit Shutdowns und Homeschooling enorm wichtig für Kinder und Jugendliche. „Die Kinder sollten wieder mehr in die Natur und weniger digital unterwegs sein“, erklärte eine Schülerin die Motivation hinter dem Abschluss-Projekt.

Schön auch zu sehen, dass sich die vier Zehntklässler des Themas angenommen haben und so etwas für die jüngeren Schülerinnen und Schüler gespendet haben. Gegenseitige Unterstützung – auch schulübergreifend – kann für die Sozialkompetenz der Kinder und Jugendlichen schließlich nur förderlich sein.