Meinung: Alle für einen, einer für alle

Jana Scheiding über das Leben in der Gemeinschaft

Jana Scheiding über das Leben in der Gemeinschaft

Über das Leben in der Gemeinschaft

Die zu DDR-Zeiten erzwungenen Vereinigungen wie DSF oder GST sind lange tot. Individualisten behaupten, der Mensch wolle sich nicht mehr unterordnen, er wolle sich frei entfalten, ohne Wettbewerbsdruck. Niemand dürfe verlieren, alle seien Gewinner.

Ist das wirklich der allgemeine Trend? Ich habe am Samstag anderes erlebt. Thüringer Feuerwehrleute waren zum Vergleich angetreten. Da ging es um Sekundenbruchteile. Akribisch bereiteten die Männer ihre Technik vor, prüften jede Verbindung. In den Gesichtern las ich Anspannung und Vorfreude, im nächsten Moment alles zu geben. Wenn das Wasser nicht kam oder die Verbindung nicht hielt, wurde geflucht, doch der Misserfolg stachelte zu besseren Leistungen an.

Disziplin ist heute für viele ein Unwort, sie sollte jedoch weiterhin zu den Tugenden gehören. Wenn beim Training der Jugendfeuerwehr im Fahrzeug niemand „absitzen“ ruft, rührt sich der Nachwuchs nicht vom Fleck. Das hat nichts mit Einschüchterung oder Gruppenzwang zu tun. Sondern damit, dass in einer Gemeinschaft eben nicht jeder machen kann, was er will.