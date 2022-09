Meinung: Alles, was nötig ist

Über den Spendenaufruf des DRK

Die vergangene Woche und das Wochenende haben gezeigt, von welch unschätzbarem Wert der ehrenamtliche Einsatz von Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren ist. Einige von ihnen unterstützen außerdem den Katastrophenschutz, der beim DRK angegliedert ist. Damit die ehrenamtlichen Einsatzkräfte bestmöglich arbeiten können, braucht es unter anderem Technik auf dem neuesten Stand und sichere Ausrüstung.

Wenn nun also der DRK-Bereitschaftsdienst ein Quad benötigt, um auch in Extremwetterlagen oder in unwegsamen Gelände wie beispielsweise im Mühltal oder Zeitzgrund verunglückten Menschen schnell helfen zu können, sollte die Finanzierung schnellstmöglich gesichert werden.

Sicher kann ein Spendenaufruf in einer Zeit steigender Kosten in allen Lebensbereichen nicht alle adressieren, aber wenn ein kleiner Beitrag übrig ist, wäre er hier bestimmt nicht verkehrt angelegt. Schließlich möchte niemand selbst betroffen sein, wenn Einsatzkräfte wegen äußerer Umstände nicht rechtzeitig vor Ort sein können.