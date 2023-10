Meinung: Alles wird digitaler – auch die Vermittlung musealer Inhalte. Ein Beispiel aus dem Saale-Holzland

Über die Vorteile von digitalen Exponaten

Eine gute Idee, Teile der Sammlung Brehms zu digitalisieren. So kommt nicht nur zusammen, was eigentlich mal zusammen gehörte, sondern spricht womöglich eine neue und jüngere Zielgruppe an. Das Thema Tiere, Natur und Umwelt ist bei vielen jungen Leuten hoch im Kurs. Digitale Versionen von Ausstellungsstücken und Sammlungen können für viele ein erster Schritt sein, sich mit dem Thema Brehm auseinander zu setzen. Auch hat das neue Thema „Mensch-Tier-Beziehungen“ gute Chancen, mehr in den Mittelpunkt der Diskussionen zu rücken. Aktuell wird das Thema aus vielerlei Richtungen heiß debattiert. Auch wenn das Thema Museum für viele angestaubt klingen mag, gibt es mittlerweile viele Konzepte, wie man Wissen durch ein Museum an eine breite Masse vermitteln kann. Digitalisierung gehört auch in dem Bereich mittlerweile dazu. Anders als analog ließen sich dabei auch viele weitere Möglichkeiten mit einbetten, die das Thema Museum für all jene spannender machen, die einem normalen, analogen Museumsbesuch weniger aufgeschlossen entgegen gestanden hätten.