Meinung: Antworten finden

Frank Kalla über sanierte Kirchen und ehrenamtliches Engagement

In Schöngleina erhält man erneut eine Chance, Geld in den Erhalt der uralten Pfarrkirche zu investieren, deren Ursprünge bis ins 13. Jahrhundert zurück gehen.

Gut so, schließlich wurde die Kirche nicht ohne Grund unter Denkmalschutz gestellt und sind Kirchen ein zentraler Ort in einem Dorf.

Eine grundsätzliche Frage sollte man sich nicht nur in Schöngleina, sondern grundsätzlich auch in anderen Gemeinden stellen: Wer kümmert sich in Zukunft um alle diese aufwändig sanierten Gotteshäuser, wo doch viele Kirchgemeinden immer kleiner werden?

Schon seit vielen Jahren stellt man sich diese Frage auch innerhalb der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland mit derzeit noch 615.000 Mitgliedern in über 3000 Kirchgemeinden. Denn anders als in anderen Bundesländern stehen hinter einem Kirchenstandort in Thüringen im Durchschnitt nicht 1190 Gemeindemitglieder, sondern gerade 190. Die Tendenz: sinkend.

Kirchen sanieren und erhalten ist immens wichtig - auch für die Gesellschaft. Noch wichtiger aber ist es, die Zukunft der Gotteshäuser im Blick zu behalten.