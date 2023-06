Meinung: Auf Umwegen durchs Saale-Holzland

Über smarte Wegbegleiterinnen

Mit Frauen hat man es nicht immer leicht. Schon gar nicht mit jenen, die ihren Arbeitsplatz im Navigationsgerät haben. Richtig schlau werde ich aus den Routenführerinnen nicht. Eine zählt im Kreisverkehr die Einfahrten mit, was sich irritierend auswirkt. Die andere geleitet mich auf meinen Wegen durchs schöne Holzland durch Gestrüpp, Unterholz oder gar über golfballgroßen Schotter, um 300 Meter Weg einzusparen. Ein anderes Mal trägt sie bei gleicher Eingabe die sprichwörtliche Kirche ums Dorf.

Ich bin auf dem Weg nach Trockenborn-Wolfersdorf. Von Eisenberg in die Doppelgemeinde dauert es gewöhnlich eine halbe Stunde. Heute will mir die smarte Dame offenbar die Welt zeigen. Auf der A9 fährt sie an Stadtroda vorbei. Auch in Lederhose will sie nicht abfahren, was mich unruhig aufs Lenkrad trommeln lässt. Immer noch zwölf Kilometer? In Neustadt an der Orla verlässt sie endlich die Autobahn, um mich durch den Wald nach Wolfersdorf zu kutschieren. Insgesamt dauerte die Fahrt 15 Minuten länger als sonst. Technik, die begeistert? Mitnichten!