Meinung aus dem Saale-Holzland: Steilvorlagen ohne Ende

Über Büttenreden in der närrischen Zeit

Es gab schon Jahre, da mussten die Büttenschreiber und -redner in der Fünften Jahreszeit ziemlich lange überlegen, welche Ereignisse sie mit deftig-humoristischen Blick in den Fokus nehmen.

In diesem Jahr sieht es anders aus. So ließ EFC-Präsident Ralf Kötzsch in Eisenberg in seiner Eröffnungsbütt schon mal durchblicken, dass man die Politiker in Berlin so richtig durch den Kakao ziehen wird.

Das ist am Ende auch keine Schwierigkeit, liefern doch viele Kabinettsmitglieder der rot-rot-grünen Bundesregierung, aber auch Politiker anderer Parteien unendliche Steilvorlagen für die Narren.

Mal ist die Ukraine erst sicher, wenn sich Russlands Präsident Putin um 360 Grad, also im Kreis gedreht hat, dann wieder weiß der Wirtschaftsminister nicht, was eine Insolvenz ist. Und mit Außenministerin Annalena Baerbock zu verreisen, könnte ein riskantes und langwieriges Unterfangen werden. Kennt diese doch Länder, die hunderttausende Kilometer weit entfernt liegen.

Und ja, leider müsste man sagen, sind das nicht die einzigen Steilvorlagen aus Berlin.