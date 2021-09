Meinung: Beachtliches Potenzial

Hoffen und Warten auf die Zukunftstechnologie

Der Termin am Donnerstag im neuen Forschungszentrum des Fraunhofer IKTS hatte eine durchaus verheißungsvolle Qualität. Wer hofft nicht, dass es uns dank neuer Technologien gelingen möge, den Herausforderungen der Zukunft besser zu begegnen, den Klimawandel abzumildern, die Energiewirtschaft aus dem fossilen Zeitalter zu führen und die Industrie für eine nachhaltigere Zukunft aufzustellen? Denn der Mensch scheint nicht bereit, im Zuge dieser globalen Wandlungsprozesse Einschränkungen seines Wohlstands, seiner Lebensweise hinzunehmen.

Wenn Verzicht und Zurückhaltung – also quasi das Ende des Wachstumsprinzips – keine Option sind, bleibt nur die Hoffnung auf Zukunftstechnologie. Die ist durchaus begründet, führt man sich zum Beispiel die Innovationen vor Augen, an denen in Hermsdorf gearbeitet wird. Wenn Energiespeicherung der Schlüssel ist, dann ist es gut, dass die Keramik-Batterie-Forscher nun über eine moderne Arbeitsumgebung mit vielversprechendem Potenzial verfügen.

