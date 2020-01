Florian Girwert ist Redakteur bei der Ostthüringer Zeitung in Eisenberg. Er findet, vor allem die trainierte Reaktion der Schülerinnen auf eine brenzlige Lage verdient Lob.

Meinung: Besonnen statt gewaltig

Dass jemand auf dem Steinweg zwei Kinder auf höchst merkwürdige Art angesprochen hat, versetzt Eltern nicht nur der betroffenen Schüler in Sorge. Schließlich sind Kinder das Kostbarste, was man im Leben haben kann.



Dass aber bereits nach der ersten Meldung im Internet Forderungen nach dem Abtrennen unterschiedlicher Körperteile zu lesen waren, bringt uns nicht voran – auch nicht großspurige Ankündigungen, was dem Verdächtigen so alles passiert wäre, wenn dieser oder jener beim Geschehen dabei gewesen wäre.

Viel wichtiger ist, dass die Kinder besonnen und schnell reagiert haben – vorbeugendem Training in der Schule sei Dank. Wichtig ist auch, dass die Polizei zügig vor Ort war und gleich am ersten Tag nach dem Geschehen Präsenz am Schulweg gezeigt hat. Dafür braucht es aber genügend Personal.

Wenn aber der erste Anruf im Revier gleich neben der Schule nach Stadtroda weiterverwiesen wird, ist das merkwürdig – auch wenn keine unmittelbare Gefahr mehr gegeben war. Denn bei ihren Kindern sind die Menschen nicht nur in Eisenberg sehr sensibel.