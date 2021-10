Meinung: Besser in Bayern?

Warten auf die Baugenehmigung

Erst einen Tag vor der Grundsteinlegung am 7. Oktober hat die Cera System Verschleißschutz GmbH in Hermsdorf die Baugenehmigung für den Neubau ihres Produktions- und Bürogebäudes aus dem Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises erhalten. Bis dato musste die Firma mit einer Teilbaugenehmigung auskommen, die immerhin vorbereitende Erdbauarbeiten erlaubte. Zufriedenstellend sei das jedoch nicht gewesen, sagte Geschäftsführer Thomas Meißner. Verständlich, ist die Baufirma doch an Zeiten und Termine gebunden, muss planen, personelle Kapazitäten freisetzen, Material bestellen und und und. Wenn es dann, wie seitens der Firma beschrieben, an Banalitäten und Kleinigkeiten liege, dass die Baugenehmigung nicht auf den Tisch kommt, ist der Frust groß. Schlimmer noch: Geschäftsführer Meißner hatte zuweilen sogar den Eindruck, dass der Kreis gar kein Interesse daran habe, das Unternehmen zu unterstützen und im Landkreis zu halten. Schnell zog er, der aus Bayern stammt, Vergleiche zur Heimat. In Bayern nämlich habe er ähnliche Bauprojekte realisiert. Zwar seien die Auflagen dort strikt, doch innerhalb von drei Wochen sei alles erledigt gewesen. Schade, wenn es so ist, dass wir im Kreis diesbezüglich hinterherhinken. Unzufriedenheit dieser Art gab es bereits öfter – genauso aber auch Lob für gute Zusammenarbeit.