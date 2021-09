Meinung: Blick in die Zukunft

Über die Sinnhaftigkeit der Dorferneuerung

Es ist zwar schon über zwei Jahrzehnte her, als die damals noch CDU-geführte Thüringer Landesregierung in schöner Regelmäßigkeit das Füllhorn über jedes Kleckerdorf im Freistaat ausschüttete, wo der Ruf nach Dorferneuerung laut wurde.

Die Zeiten haben sich geändert, Gottlob. Statt mit der Gießkanne zu fördern, müssen seit langer Zeit nicht Einzeldörfer, sondern Regionalverbünde den Nachweis erbringen, dass sie langfristig eine Zukunft haben und richtungsweisende Projekte auf den Tisch legen können. Schafft man das nicht, bleibt der Geldhahn des Landes konsequent zu.

Doch auch wenn man es wie Bollberg, Dorna oder Ruttersdorf in das Dorferneuerungsprogramm geschafft hat, sollte man sich den Blick in die Zukunft bewahren und nur Projekte verwirklichen, die langfristig einen Sinn ergeben. Beispiel Dorfgemeinschaftszentrum: Braucht man eine solche Einrichtung wirklich dauerhaft oder reicht am Ende nicht doch eine kleinere Räumlichkeit?

Schließlich geht es am Ende auch darum, ob bestimmte Dinge dauerhaft bezahlbar beziehungsweise in der Unterhaltung zu stemmen sind. Auch wenn sich eine Dorfgemeinschaft voller Kraft strotzend gibt: Irgendwann werden auch die Enthusiasten älter.

Mahnende Beispiele gibt es zuhauf, auch ohne Dorferneuerung. Man denke nur an verwaiste Heimatstuben, an wunderbare Spielplätze oder aufwendig hergerichtete Dorfplätze in der Region, die keiner mehr richtig nutzt.

