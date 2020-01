Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Chance für Bürgel und Thalbürgel

Man mag über die Ausbaupläne für die Klosterkirche in Thalbürgel denken, was man will. Manchen gefallen die Entwürfe, aber natürlich wird man es nie allen recht machen können. Trotzdem ist das Vorhaben ein Signal, dass die Kirche weiter wichtig bleiben will. Entgegen dem allgemeinen Trend wird hier Kapazität geschaffen, wo sie anderswo überflüssig ist, weil immer weniger Menschen Gottesdienste außerhalb der Weihnachtszeit besuchen.

Wenn nun an einem zugegeben bereits heute recht bekannten kleinen Ort aktiv darauf gesetzt wird, sich am gesellschaftlichen Leben der näheren Umgebung zu beteiligen und Angebote zu machen, die über ein paar Gottesdienste deutlich hinausgehen. Natürlich gehört auch dazu, sich mit anderen Akteuren in der Region zu vernetzen.

Für Bürgel und den Ortsteil Thalbürgel hat das Projekt zusammen mit anderen – etwa dem Schulneubau und der Schulsanierung – durchaus die Wirkung eines kleinen Aufbruchs. Zumal in Thalbürgel bald die Möglichkeit besteht, mit guten Ideen das Gelände der Grundschule am Klosterteich neu in den Ort einzubinden. Sobald die Sanierung der Schule in Bürgel abgeschlossen ist, wird das Gebäude als Ausweichstandort für Schüler nicht mehr benötigt und könnte durch den Kreis sinnvoll vermarktet werden.