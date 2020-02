Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Chaos kommt im Saale-Holzland-Kreis an

Das große Hauen und Stechen hat begonnen. Sogar aus dem Saale-Holzland-Kreis wurden inzwischen Rücktrittsforderungen an Mike Mohring gestellt. Landrat Andreas Heller, der sonst öffentlich eisern schwieg, was Fragen zu einer Kooperation der CDU mit Linken oder AfD anging, fordert inzwischen, der einst gefeierte Mohring möge seine Stühle räumen. In Jena muss sich FDP-Oberbürgermeister Rücktrittsforderungen anhören, weil er seinem Parteifreund Kemmerich zur Wahl gratuliert hat.

Nun, da man in Erfurt gehandelt hat, wie alle nachlesen konnten, war es rückbetrachtet falsch. Dafür müssen nun wohl Köpfe rollen. Die informelle Zusammenarbeit mit der AfD ist auch für viele Parteigänger von CDU und FDP im Saale-Holzland-Kreis nicht zu ertragen. Sie halten das nicht für eine normale Kooperation im bürgerlichen Lager, mancher trat sofort aus.

Der schlechte Ruf der AfD kommt nicht von ungefähr. So umgänglich mancher Mandatsträger der Partei vor Ort sein mag – wenn Funktionäre der Partei seit ihrer Gründung gegen Altparteien oder Volksverräter wettern, 50 Millionen Weltkriegstote zum Vogelschiss der Geschichte erklären und gegen politische Gegner persönlich werden, muss die Partei damit leben, dass viele Bürger sie fern jeder Verantwortung sehen wollen.

Was nach der Wahl des FDP-Ministerpräsidenten folgte, war auch nicht in allen Facetten eine Zierde für Thüringen. Proteste gegen einen Ministerpräsidenten sind in Ordnung. Als Ramelow ans Ruder kam, strömten Ende 2014 tausende Menschen auf den Erfurter Domplatz. Dieses Recht steht heute auch allen zu, die Thomas Kemmerich nicht als Regierungschef wollen.

Dass Gruppen oder Personen das aber in Jena oder dem Saale-Holzland-Kreis zum Anlass nehmen, Autos und Mülltonnen in Brand zu stecken, Häuser zu beschädigen und Menschen mehr oder weniger direkt zu bedrohen, ist keine Kleinigkeit. So werden Gräben irgendwann so tief ausgehoben, dass sie nicht mehr zugeschüttet werden können.