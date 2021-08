Meinung: Clevere Krähen, flexible Füchse

Tiere und menschliche Infrastruktur

Dass sich Tiere von Menschen gebaute Strukturen zunutze machen, ist ja nicht wirklich neu. Manche Schwalben- oder Falkenart nutzt wie selbstverständlich menschliche Bauten, um die eigenen Nachkommen großzuziehen. Was für den Mietshausbewohner lediglich der schmuddelige Müllplatz hinterm Gebäude ist, ist für den urbanen Fuchs oder Waschbären ein reich gedeckter Tisch.

Clevere Krähen hingegen nutzen Straßen, um Walnüsse zu knacken, in dem sie die gesunden Leckerbissen mit harter Schale auf die Fahrbahn legen und von Autos überfahren lassen. Und für Stadttauben errichten wir ja heute gar spezielle Unterkünfte in bester Zentrumslage. Neben dem bekannten Taubenhaus auf der Goethegalerie gibt es solche Einrichtungen in Jena auch auf einem anderen Gebäude in der Innenstadt, in Lobeda und auf private Initiative auch in Winzerla. Ziel dieser Maßnahmen ist natürlich nicht, den Tieren eine angenehmere Wohnumgebung zu schaffen. Vielmehr geht es hier um eine Geburtenkontrolle durch den Austausch der Eier und eine Reduktion der Kotbelastung in der Umgebung. Das ist alles vielfach dokumentiert und besprochen – macht es aber nicht weniger faszinierend.

Neu war mir allerdings, dass Tiere sich auch unsere Autobahnen zunutze machen. Zugvögel nutzen für die Orientierung recht interessante Techniken – ich hörte bereits von Theorien hinsichtlich der Nutzung topographischer Merkmale, des Sternenhimmels oder gar des Erd-Magnetfelds. Dass sie für den Vogelzug aber auch schlicht der A 9 nach Süden folgen könnten – wie viele deutsche Urlauber auch – ist mir neu.