Meinung: Dank für jedes Engagement

Über neue und alte Events, die den Alltag bereichern

Umsonst ist der Tod, und der kostet das Leben, sagt ein Sprichwort.

Ja, alles hat am Ende seinen Preis, ob man das will oder nicht. So ist das auch beim ehrenamtlichen Engagement. Jeder, der schon einmal in einem Verein ein Fest mitorganisiert hat, weiß, wie viel Vorbereitung und wie viele Stunden Freizeit in der Organisation und der Durchführung einer Veranstaltung stecken. Denn auch wenn die letzten Gäste gegangen sind, liegt immer noch jede Menge Arbeit vor den Ehrenamtlichen.

Nichts ist also selbstverständlich, und auch den Organisatoren der Trabi-Rallye – also nicht nur Dieter Meyer – gebührt großer Dank.

Überall im Saale-Holzland gibt es Menschen, die mit Ideen und Tatendrang dafür sorgen, dass Farbe und Leben in unseren zumeist von Arbeit geprägten Alltag kommt.

So vielfältig die Ideen sind, so bunt ist auch das Angebot. So war auch in diesen Tagen für Jedermann etwas dabei: Man konnte Wandern gehen, an einer Trabi-Rallye teilnehmen, das Gespräch mit Vereinen suchen oder einfach nur einmal leckeres Gebäck aus einem Holzbackofen probieren.