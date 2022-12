Meinung: Das Beste herausholen

Über Zuversicht unter schweren Bedingungen

Nein, es hat sich nicht bewahrheitet, meine Befürchtung der letzten Woche: Obwohl ringsumher immer noch viele Menschen und besonders die Kinder unter der extremen Grippewelle leiden müssen, erholt sich unsere Redaktion allmählich. Wir waren diese Woche immerhin zu zweit im Saale-Holzland-Kreis unterwegs. Und auf diese Weise muss ich keinen Zeitumkehrer mehr beim Bundeskanzler beantragen, sondern kann mich mit meiner Kollegin leidlich einteilen und Termine wahrnehmen, die ich sonst hätte absagen müssen.

Dazu gehörte für mich unter jeden Umständen der Besuch des Konzertes in Schleifreisen am Donnerstagabend, bei dem der Mädchenchor der Landesschule Pforta in dem kleinen Dorf bei Hermsdorf gastierte. Es war rührend, die Mädchen singen zu hören, die Freude und den Frieden auf den Gesichtern der Konzertteilnehmer zu sehen, auch wenn die Kirche bitterkalt war und die Mädchen eigentlich völlig unterbesetzt in ihren jeweiligen Stimmlagen auftreten mussten – die Grippe ist halt überall und schlägt auch zu, wenn man Künstler ist.

Bleiben wir beim Fazit der letzten Woche und dem Statement von Chorleiter Matthias Jende: „Das Beste herauszuholen“, ist und bleibt wohl erst einmal noch die Devise. Aber dass dabei auch etwas Schönes entstehen kann, haben die Pfortenser Mädchen mit ihrem klaren und herzerwärmenden Gesang gezeigt. Und damit wünsche ich Ihnen ein hoffentlich erholsames Wochenende.