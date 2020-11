Meinung: Das falsche Eisenberg

Als ich am Montag über den Facebook-Aufruf zur Unterstützung der lokalen Gastronomie in der „Wir für Eisenberg“-Gruppe gestolpert bin, fiel mir sogleich ein weiterer Beitrag in diesem Forum auf, der aber zunächst mehr Fragen aufwarf, als er Antworten zu liefern vermochte. Die Mitteilung drehte sich um ein Startup-Unternehmen, das dem Anschein nach Wild aus der Region im Internet vermarkten will und für sein Angebot warb. Als Lokaljournalist, der sich auch gern mal einen Hirschbraten oder Wildschweingulasch schmecken lässt, war ich gleich in zweierlei Hinsicht interessiert. Das schien auch einigen anderen Eisenbergern so zu gehen, denn unter dem Beitrag fanden sich am Montagnachmittag 20 Kommentare.

Diese handelten aber weniger von leckeren Rezepten, sondern von der Frage, von welcher Region bei dem „regional“ produzierten Wildbret eigentlich die Rede ist. Einem Nutzer fiel nach dem Klick auf die entsprechende Webseite auf, dass dort Wild aus Wäldern in Baden-Württemberg und Bayern vermarktet wird. Anfangs gab sich der ursprüngliche Autor des Beitrags noch selbstsicher („Ich komme aus der Ecke“), nur um wenig später darauf hingewiesen zu werden, dass er schlicht das falsche Eisenberg erwischt hat. „Oje, sorry. Ich dachte, ich bin im Eisenberg in der Pfalz“, räumte er ein.

