Meinung: Das Mittel der Wahl

Überall hat die Corona-Krise in diesem Jahr ihre Spuren hinterlassen, auch im reichen Vereinsleben der Kreisstadt.

Fast kein Verein hatte in diesem Jahr die Möglichkeit, durch Feste oder andere Veranstaltungen Einnahmen zu erwirtschaften, das reißt tiefe Löcher in die Kasse. Mit dem Ausfall der städtischen Feste und anderer Termine gab es auch keine Möglichkeit, sich und seine Arbeit zu präsentieren. Das macht die Gewinnung neuer Mitglieder, die vielerorts dringend notwendige Verjüngung der Mitgliederschaft, nahezu unmöglich.

Vor diesem Hintergrund war es die richtige Entscheidung des Kulturausschusses, die Fördermittel in diesem Jahr ganz gerecht unter allen Antragstellern aufzuteilen. Denn alle Vereine haben zu knabbern. Zwar sind 121 Euro auch keine Riesensumme, aber es ist eine Geste, die zeigt, dass die Stadt weiß, was sie an ihren Vereinen hat.

Meiner Meinung nach sollte diese Solidarität fortan immer das Mittel der Wahl sein, wenn es um die Verteilung der Fördermittel für Vereine geht. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es stets um die 30 Antragsteller sind, die sich um die 4000 Euro Gesamtsumme bewerben. Und es verhindert in Zukunft vielleicht die manchmal mehr als peinlichen Diskussionen darüber, wer wie viel aus diesem Topf bekommt und warum.

Im Corona-Jahr gibt es von Eisenberg 121 Euro für jeden Verein