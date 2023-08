Meinung: Die CDU hat einen Plan

Über mögliche Geldquellen für den Landkreis

Als Lokalreporterin bin ich es gewöhnt, überall mit dem Auto vorzufahren, um flexibel zu sein und möglichst schnell zum nächsten Termin eilen zu können. So plante ich das auch für Samstag, als die CDU ihren Landratskandidaten im Kahlaer Rosengarten wählte. Doch in der Stadt ist die Brücke gesperrt, ich bin von der Location abgeschnitten. Eine Bewohnerin erklärt mir den illegalen Weg. Ich habe also die Wahl zwischen einer teuren Begegnung mit der Polizei und einem sonnigen Acht-Minuten-Fußweg durch den aufgeweichten Park. Ich entscheide mich für Letzteres und komme im Rosengarten mit rotem Kopf, Schlammspritzern auf der Hose und dem Bewusstsein an: Für die CDU sind das die falschen Farben.

Als ich eintreffe, spielen die Musiker die Filmmusik zur „Olsenbande“. Und – wie einst auch Hauptprotagonist Egon – hat die Partei einen großartig klingenden Plan für den Saale-Holzland-Kreis. Ob das alles aufgeht, wird sich noch erweisen. Eine Hilfe für die großen Ziele wie Wirtschaftsstärkung, Schulen und medizinische Versorgung wäre in der Tat ein gut gefüllter Tresor der Marke Franz Jäger, Berlin.