Meinung: Ein Dankeschön ist angebracht

über einen Ort, der allen Widrigkeiten trotzt

Offensichtlich fünf Minuten vor Zwölf ist es den Thiemendorfern gelungen, ihre 900-Jahr-Feier an diesem Wochenende einzuläuten. Strikt versuchte man, sich an die 3G-Regel zu halten. Denjenigen, die am gut organisierten Umzug teilgenommen haben, war die Freude ins Gesicht geschrieben.

Ob die Thiemendorfer im kommenden Jahr ausgelassen die Ersterwähnung ihres Ortes vor 900 Jahren feiern können, dies steht derzeit noch in den Sternen. Klar scheint derzeit, dass das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis, aber auch deutschlandweit in Richtung eines neuen Lockdowns deutet, auch wenn dies niemand laut aussprechen will.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den Thiemendorfern kann man nur wünschen, dass sie weiterhin den Mut und die Kraft haben werden, an der Vorbereitung ihres Jubiläums festzuhalten.

Ja, es braucht Kraft und Mut aller Ehrenamtlichen, jetzt nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Dies sollten all jene einmal bedenken, die gerne feiern, aber bei den Vorbereitungen nicht zu sehen sind. Deshalb: Ziehen die Thiemendorfer Ehrenamtlichen die Feierlichkeiten wie geplant im kommenden Jahr konsequent durch, wäre ein Dankeschön aus dem Rest der Bevölkerung sicherlich durchaus einmal angebracht.