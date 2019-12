Meinung: Ein Gewinn für die Museumslandschaft

Es ist Sandra Graneist und ihrem Team aus Helferinnen wirklich hoch anzurechnen, dass sie sich vor vier Jahren der umfangreichen Sammlung von Kurt Börner angenommen haben, als dieser sich seiner Leidenschaft nicht mehr widmen konnte. Sonst wäre ein kleiner Schatz wahrscheinlich verloren gegangen oder hätte zumindest in diesem Umfang nicht mehr öffentlich präsentiert werden können. Natürlich sind es Rohrstock und Griffel, alte Ranzen und die historische Schulbank, die heutige Schüler am meisten faszinieren. Besucher können aber auch viele kleine Dinge entdecken, Fotografien und Zeichnungen, alte Füller und Malkästen, Arbeitsmaterial und sogar das letzte Klassenbuch der früheren Schule von Zschorgula. Das hatte sich Kurt Börner, der selbst in Zschorgula unterrichtet hat, höchstpersönlich gesichert. Dank seines bemerkenswerten ehrenamtlichen Engagements konnte sein Lebenswerk erhalten bleiben und ist nun sogar noch umfangreicher als zuvor der Öffentlichkeit zugänglich. Zusammen mit den unzähligen Exponaten, die vom früheren Alltag und der harten Arbeit auf dem Dorf erzählen, ist das Schulmuseum wirklich ein Gewinn für die Museumslandschaft des Landkreises.