Meinung: Ein Sieg der Vernunft

Über die einrichtungsbezogene Impfpflicht

Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg aber ist immer ein Waisenkind. Klar, am Ende will es niemand gewesen sein, der die einrichtungsbezogene Impfpflicht durchgepeitscht hat. Dabei braucht man nur nach Berlin zu schauen, um die Sündenböcke ausfindig zu machen. Dort wurde die Regelung des Paragraf 20a des Infektionsschutzgesetzes beschlossen.

Die Drecksarbeit, den Schaden wieder gutzumachen, den die Regelung angerichtet hat , diese Aufgabe bleibt wie so oft den Gebietskörperschaften vor Ort überlassen. Hunderte Pflegekräfte, Sanitäter und medizinisches Fachpersonal haben wegen der Impfpflicht ihren Job an den Nagel gehängt, die Regelung hat zu einer weiteren Spaltung in der Gesellschaft beigetragen.

Dass man nun die Anhörungen sprichwörtlich in die Tonne kloppt, dies ist ein Sieg der Vernunft. Was bleibt, ist die Frage, wie nah politische Institutionen sowie Verwaltungsapparate eigentlich noch am Volk sind, ob man sich bewusst ist, dass Entscheidungen immer Konsequenzen nach sich ziehen und deshalb umso mehr sorgfältig abgewogen werden sollten.