Meinung: Ein verbreitetes Problem

Ich war in den zurückliegenden Jahren in nicht wenigen Thüringer Gemeinden als Reporter unterwegs und damit auch häufig Gast in Stadt- und Gemeinderatssitzungen. In Kommunen, die einen Kindergarten im Ort haben, wirkte sich das stets auch auf die Debatten in den Haushaltssitzungen aus. Denn das Problem scheint vielerorts zu bestehen. Die Kinderbetreuung stellt stets einen der größten einzelnen Ausgabenposten dar. Dabei kommt es nicht nur auf die Zahl der zu betreuenden Kinder an, sondern auch auf weitere Details. Dazu gehört auch die Frage, ob die Kinder in der Einrichtung größtenteils aus der eigenen Gemeinde kommen, oder von außerhalb, weil sich das auf die Berechnung auswirkt.

Ich erinnere mich an ein sehr kleines Dorf im Saale-Orla-Kreis. Reicher Kindersegen hatte dort dazu geführt, dass die Kosten des eigenen Kindergartens derart anstiegen, dass es den Gemeindefinanzen das Genick brach und daraufhin der Gemeinderat geschlossen zurücktrat. Wie in vielen anderen kleinen Kommunen in Thüringen wurde man auch dort nicht müde, die Finanzierung der Gemeinden in Thüringen zu kritisieren und sich vonseiten des Landes Verbesserungen zu wünschen. Mittlerweile ist das Dorf mit Nachbargemeinden fusioniert.

Für mich bleibt es unverständlich, dass es ausgerechnet die Kinderbetreuung sein muss, die den Gemeinden finanziell arg zu schaffen macht. Es ist doch im Interesse aller, auch des Landes, hier für vernünftige Bedingungen zu sorgen, und nicht gerade bei dieser Aufgabe Finanzierungsdruck aufzubauen.