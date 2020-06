Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Ein Vorurteil par excellence

Die Thüringer Landesregierung und vor allem die Grünen mussten beim 5. Wald-Kampf-Tag am Sonnabend in Quirla mächtig einstecken. Und auch die Großstädter bekamen ihr Fett weg – zumindest von FDP-Mann Dirk Bergner. Ihm zufolge gebe es in den Großstädten „jede Menge“ Leute, denen man den Wald im Fernsehen erklären müsse. Es bedarf geführter Wanderungen, um Großstädter durch den Wald zu bringen, sagte er nicht ohne Polemik und mit lauter werdender, emotionaler Stimme. Das Publikum fand’s toll, spendete kräftig Applaus.

Das Ausspielen von Stadt gegen Land ist öde geworden. Schließlich nutzen wir letztlich alle denselben Strom, nur wen wir dafür bezahlen, bestimmt jeder selbst. Ich behaupte, dass es den meisten Großstädtern nicht egal ist, was mit den Wäldern in ihrer jeweiligen Region passiert. Gerade Städter suchen doch oft Ausgleich und Erholung in unserer schönen Natur. Und am Ende geht die Gesundheit dieser Erde uns alle an – sollte es zumindest. Zugegeben, die direkte Betroffenheit in der Stadt und auf dem Land ist eine andere. Wir Städter bekommen kein Windrad vors Fenster gestellt. Uns deshalb aber jegliche Vernunft absprechen zu wollen, ist ein Vorurteil par excellence. Es spaltet, statt zu verbinden – und das braucht keiner.