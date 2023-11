Meinung: Ein wichtiger Ort

Über eine geglückte Neueröffnung in Schkölen

Gleich zwei Eröffnungsfeiern von Jugendclubs im Landkreis durfte ich jüngst besuchen. So feierten Jugendliche im Jugendhaus Hermsdorf nach einer Zeit, in der das Haus unter keiner Trägerschaft gestanden hatte, kürzlich eine Eröffnungsparty. Und auch im städtischen Ratskeller in Schkölen konnte am Samstag nach etwa eineinhalb Jahren der Arbeit und Vorbereitung der Jugendclub wieder seine Türen öffnen.

Einige Schülerinnen und Schüler waren maßgeblich an dem Ausbau der Räumlichkeiten beteiligt und konnten entscheiden, erarbeiten und mitgestalten. In Schkölen traf man sich in den letzten Jahren, da es an Angeboten fehlte, in der Regel auf dem Busplatz – ein Treffpunkt, der sicher von dem einen oder anderen Erwachsenen mit kritischem Blick bedacht wurde. Doch wo sonst sollte man hin? An Einrichtungen für die Jugend sollte es niemals fehlen, da ist man sich vermutlich vielerorts einig. In Hermsdorf und Schkölen scheinen die Hürden zunächst gemeistert. Und auch, wenn man sicher nicht jeden jungen Menschen erreichen kann, zumindest steht die Tür für alle offen.