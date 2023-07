Meinung: Eine andere Perspektive

Über das Zusammenleben mit Kaninchen

Die Freude eines jeden Züchters ist wohl ein gelungener Wurf, der so nah wie möglich an den zuvor festgelegten Rassestandard heranreicht. Wenn alles gut läuft, wird der Züchter dafür mit einem Pokal belohnt.

Aber wie sieht so ein Leben eines Rassekaninchen aus der Sicht eines solchen aus? Der Stall, der bei der Ausstellung als „Luxusvariante“ vorgestellt wurde, war kaum größer als zwei Katzenklos. Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz sowie viele Tierheime empfehlen mindestens sechs Quadratmeter für zwei Tiere. Mehr ist natürlich immer besser. Kaninchen sind bewegungsfreudige Tiere, wenn man sie denn lässt. Die meisten Tierheime vermitteln mittlerweile weder in Käfig- noch in Einzelhaltung. Und das ist auch richtig so. Kaninchen leiden immer noch an ihrem Image unkomplizierte Haustiere zu sein, die kaum Ansprüche haben. Käfige bieten Kaninchen nicht annähernd die Möglichkeit ein artgerechtes Leben zu führen.

Niemand würde auf die Idee kommen eine Katze in einem Käfig von wenigen Zentimetern zu halten. Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass Kaninchen stumm leiden.