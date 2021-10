Meinung: Einfach klären, statt aussitzen

Konfliktpotenzialim Gemeinderat

Für objektive Zuhörer und Zuschauer sind Sitzungen des Gemeinderates in Bad Klosterlausnitz nicht immer leicht zu verdauen. Konfliktpotenzial scheint es nicht nur zwischen einzelnen Bürgern und Gemeinderäten sowie unter einzelnen Räten selbst zu geben, sondern ganz grundsätzlich zwischen den Generationen. Jung und Alt scheinen in mancherlei Hinsicht auf keinen gemeinsamen Nenner zu kommen. Schwierig wird es dann, wenn man das Gefühl hat, dass – auf der einen oder anderen Seite – gar nicht mehr der Wille besteht, einander zuzuhören und überhaupt nachvollziehen zu wollen, warum manche Dinge vielleicht so gelaufen sind, wie sie eben liefen. Da wird nur noch gepoltert, vorgeworfen, über den Mund gefahren, zurechtgewiesen. Das wird vielleicht seine Gründe haben, zielführend ist es definitiv nicht.

Auch zur Gemeinderatssitzung am 25. Oktober gab es wieder Reibereien. Das ist natürlich nicht ungewöhnlich, ja es soll ja – gern auch kontrovers – über Themen diskutiert werden, aber man wird das Gefühl nicht los, dass bestimmte Dinge ausgesessen werden, anstatt sie einfach mal zu klären. Wie ist das nun mit dem „Ortsteil“ Jugendwaldheim, obwohl Bad Klosterlausnitz doch keine Ortsteile hat?