Meinung: Ende einen spannenden Entwicklungsprozess, dessen Ende noch offen ist

Über ein Projekt in Hermsdorf für Leute unter 20

Dass in der Schülerwerkstatt auf dem Rittergut Nickelsdorf nicht nur in der Theorie geredet wird, sondern auch greifbare Ergebnisse entstehen, zeigt sich gut am jüngsten Beispiel.

So haben sich einige Jugendliche im Rahmen der Schülerwerkstatt damit beschäftigt, wie man eine angemessene und denkwürdige Eröffnung für das Jugendhaus in Hermsdorf auf die Beine stellen kann. Eine Party von der Jugend, für die Jugend. Denn Menschen jenseits der 20 oder 30 suchte man im Jugendhaus am Freitagabend vergeblich. Nur hier und da hatte sich der eine oder andere dazwischen gemogelt.

Nach einiger Zeit ohne Trägerschaft kann das Jugendhaus nun endlich wieder regelmäßig seine Türen öffnen und eine feste Anlaufstelle für junge Menschen in Hermsdorf und Umgebung werden. Da man bei der Umsetzung des Konzeptes auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen möchte, bleibt dies zunächst weitgehend offen. Sicher ein spannender Entwicklungsprozess, den man mitverfolgen kann. Mal schauen, wie es weitergeht.