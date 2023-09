Meinung: Erstklassig organisiert

Über das erste US-Car-Treffen in Quirla

Warme Worte sind in der Ostthüringer Region eher eine Rarität. Stattdessen wird lieber gemeckert und böse ausgeteilt. In Gera beispielsweise hat sich bei einigen Verkaufskräften bis heute die Tradition erhalten, den Kunden so böse anzublicken, dass der lieber das Weite sucht. Hauptsache keine Kunden und kein Stress im Laden.

Umso erfreulicher ist es, wenn es dann und wann lobende Worte zu hören gibt. Robin Kusch, Ortsteilbürgermeister von Quirla, jedenfalls war über die Organisation des 1. US Car-Meetings in seinem Dorf voll des Lobes, und auch Dutzende Teilnehmer fanden nur anerkennende Worte über das Treffen.

Es stimmt ja auch. Die Organisation war perfekt, von extrem langen Warteschlangen an den Imbiss- und Getränkeständen trotz Hunderter Besucher keine Spur, durch einen extra ausgewiesenen Besucherparkplatz war das Dorf kaum zugeparkt. Auch die mancherorts geäußerte Befürchtung, die US-Car-Fans könnten mit ihren teils schweren Gefährten über die Baustelle donnern, erwies sich als unbegründet.

Das dürfte Mut für Auflage zwei machen. Ob es im nächsten Jahr so kommt, da hat die Jenaer US-Car-Gruppe das letzte Wort.