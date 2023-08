Meinung: Es geht nur zusammen

Über Sorgen von Menschen, die berechtigt sind

Die Sorge darüber, dass ein großer Teil der Menschen so tut, als ob ihn Rechtsextremismus nichts angeht, ist verständlich. Andrea Röpke sagte in ihrem Vortrag in Eisenberg am Dienstag, wer kein Feindbild darstelle, der würde von Rechtsextremisten zunächst auch in Ruhe gelassen werden. Ein trügerischer Frieden, auf den man sich nicht verlassen sollte. Angriffe haben zunächst vor allem linke, feministische oder queere Personen zu fürchten. Oder manchmal auch solche, die sich öffentlich für eine demokratische und weltoffene Gesellschaft aussprechen. Eigentlich sollten wir es besser wissen, wohin es führen kann, wenn man menschenfeindliche Stimmen nicht Einhalt gebietet. Manche Zuhörer des Vortrags äußerten glaubhaft ihre Bedenken, und das macht durchaus betroffen. Verschiedene rechtsextreme Strömungen schaffen es trotz teils unterschiedlicher Ansichten im Grunde zusammen zu stehen, denn sie eint die Demokratiefeindlichkeit. Der demokratischen Zivilgesellschaft sollte es daher ein Anliegen sein, ebenso geschlossen gegen menschenfeindliche und radikale Stimmen zu stehen.